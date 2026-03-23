VELIKA I VAŽNA TRADICIJA Solin je opet domaćin Kongresa povijesnih gradova! Fokus je na baštini, mladima, umjetnoj inteligenciji i novim turističkim proizvodima: "Naš san postao je stvarnost"

Danas je u hotelu President u Solinu održana najavna konferencija za medije na kojoj je predstavljen program 12. Međunarodnog kongresa povijesnih gradova, koji će se održati od 24. do 27. ožujka 2026. godine u hotelu President Solin.

Riječ je o manifestaciji pod nazivom "12. Međunarodni kongres povijesnih gradova – promicanje i razvoj novih proizvoda u povijesnim gradovima", a organizatori su na početku istaknuli poruku dobrodošlice sudionicima.

U ime Turističke zajednice grada Solina, Hotela President Solin i Grada Solina, sudionicima je poželjena dobrodošlica na "12. Međunarodni kongres povijesnih gradova", uz naglasak da je riječ o prvom takvom projektu u Hrvatskoj, koji se održava pod geslom "Meet, share & build".

Kako su naveli organizatori, cilj kongresa je potaknuti susrete, odnosno "Meet" koncept, čelnih ljudi u turizmu i arheologiji povijesnih gradova, razmjenu iskustava u pogledu promocije na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu, odnosno "Share" koncept, kao i razvoj novih turističkih proizvoda i aranžmana zajedničkim angažmanom vodećih ljudi u turizmu destinacije, odnosno "Build" koncept.

Gradonačelnik: "Kongres već 12 godina ima težinu i važno mjesto u Solinu"

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević istaknuo je kako kontinuitet održavanja kongresa dovoljno govori o njegovoj važnosti. "Danas smo ovdje kako bismo najavili kongres koji se i ove godine održava u Solinu. O važnosti ove manifestacije dovoljno govori činjenica da se kongres održava 12. put zaredom. Dvanaest godina ima svoju težinu, pogođeno je u srž. Svake godine, pa i ove, kongres okuplja velik broj stručnjaka koji se bave arheologijom i turizmom."

Upozorio je i na širi kontekst u kojem se ovakvi događaji organiziraju. "Ne možemo staviti izvan konteksta situacije koje se događaju u svijetu. Dovoljno je malo da se poremete neke stvari i da sav ovaj trud bude doveden u pitanje."

Posebno je zahvalio organizatorima. "Hvala organizatorima, hotelu President i Jeleni iz Turističke zajednice. Ovdje se privuče velik broj stručnjaka. Prepoznata je valorizacija kulturne i povijesne baštine i kako je staviti u turističku svrhu. Mislim da ovi ljudi to najbolje znaju."

Ninčević je naglasio i važnost termina održavanja kongresa u predsezoni, ali i njegov dugoročni učinak. "Drago mi je da se ovaj događaj odigrava u Solinu u predsezoni. Ne smijemo zanemariti turistički efekt, nego ovo ima efekt i za budućnost. Siguran sam da određeni broj gostiju i turista dolazi zbog ovog kongresa. Sasvim sigurno ovaj Kongres povijesnih gradova zauzima jedno važno mjesto kod nas."

Na kraju je zahvalio svima uključenima u program. "Hvala svim organizatorima i panelistima te ugodan boravak svima u našem gradu. Siguran sam da se vidimo i dogodine."

Jelena Stupalo: "San od prije 12 godina postao je stvarnost"

Direktorica Turističke zajednice grada Solina Jelena Stupalo poručila je kako je riječ o jedinstvenom projektu čiji je cilj stvaranje novih turističkih ideja i proizvoda. "Riječ je o jedinstvenom projektu. Želimo zajedničkim angažmanom stvoriti nove turističke ideje i proizvode."

Naglasila je i važnost uključivanja mladih u program kongresa. "Kao najmlađi grad u RH, iz godine u godinu dopuštamo studentima da se uključe u naš program. Dopustili smo mladima da čujemo njihova razmišljanja na panel-diskusiji."

Govoreći o programu, izdvojila je raznolikost tema. "Prvi dan kongresa obuhvaća niz zanimljivih predavanja. Imamo razne panel-diskusije i sve slično. Bit će govora i o umjetnoj inteligenciji, mislim da svatko može pronaći nešto za sebe."

Podsjetila je i na početke ove manifestacije. "Htjela bih reći da smo prije 12 godina ovo pokrenuli i tada nam je ovo bio san, a sada je san postao stvarnost. I zbog toga smo jako sretni i ponosni."

Hotel President: "Želimo širiti internacionalni karakter"

Direktorica Hotela President u Solinu Matea Jelić Ćurković istaknula je zadovoljstvo dugogodišnjim partnerstvom s Gradom Solinom i Turističkom zajednicom. "Mi smo jako ponosni što 12 godina možemo ovdje stajati uz Grad i Turističku zajednicu. Na ovaj način promoviramo Grad i Dalmaciju."

Dodala je kako su pred organizatorima i ubuduće visoki ciljevi. "Čeka nas još dosta posla u budućnosti, stavljamo jako visoke ciljeve. Želimo na najbolji mogući način širiti internacionalni karakter."

Prvi takav projekt u Hrvatskoj pod geslom "Meet, share & build"

Kako ističu organizatori, riječ je o prvom takvom projektu u Hrvatskoj. Kongres je usmjeren na povezivanje vodećih ljudi iz turizma i arheologije povijesnih gradova, razmjenu iskustava te razvoj novih turističkih proizvoda i aranžmana. Tema kongresa je očuvanje i interpretacija povijesnih atrakcija i lokaliteta u povijesnim gradovima diljem Hrvatske kroz "benchmarking" s gradovima iz inozemstva. Povijesna razdoblja obuhvaćena ovim kongresom kreću se od prapovijesti, preko rimskog doba, do srednjeg vijeka.

Cilj organizatora je predstaviti gradove iz Hrvatske i inozemstva iz tih povijesnih razdoblja, s naglaskom na upravljanje destinacijama, odnosno na kreativnu i interpretativnu prezentaciju povijesnih mjesta. Kongres okuplja stručne predavače iz turističke i arheološke struke, a osim predavanja održat će se i panel-rasprave na temu kulturnog turizma, uz sudjelovanje predstavnika javnog i privatnog sektora. Organizacijski odbor poručio je da vjeruje kako će boravak sudionika biti ispunjen interakcijama i novim idejama te da će ispuniti očekivanja sudionika.

Program kongresa od 24. do 27. ožujka 2026. Program počinje u utorak, 24. ožujka 2026., dolaskom sudionika u hotel, a od 19 do 20 sati predviđena je večera. U srijedu, 25. ožujka, od 8 do 8.45 sati održat će se registracija sudionika, od 8.45 do 9 sati pozdravni govori, a od 9 do 12 sati predavanja i panel-diskusije. Program otvara Jyoti Hosagrahar, zamjenica ravnatelja Centra svjetske baštine UNESCO-a, koja će održati online predavanje na temu upravljanja urbanom baštinom uz unapređenje održivog razvoja i otpornosti na klimatske promjene. Slijedi predavanje Marka Wallisa, direktora Past Pleasures Consultinga iz Velike Britanije, pod nazivom "Priče zapisane u kamenu", a potom i izlaganje Dore Ivanove, osnivačice Buzludzha Project Foundation iz Bugarske, na temu zaštite i reinterpretacije spomenika Buzludzha kroz angažman zajednice i kreativne strategije baštine. Od 10 do 10.30 sati održat će se panel-diskusija "Promišljanja o budućnosti kulturnog turizma", koju moderira Goran Ćorluka sa Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu. Sudjeluju Dora Ivanova, Mark Wallis i Mario Šerić, vlasnik i direktor tvrtke MarCon konzalting u turizmu i hotelijerstvu. Nakon pauze za osvježenje i B2B sastanaka, Mario Šerić održat će predavanje "Trendovi u kulturnom turizmu Južne Europe - Što se događa i tko pobjeđuje?". Predviđena je i prezentacija najbolje studentske inovativne ideje interpretacije kulturnog lokaliteta, kao i panel-diskusija sa studentima na temu "Kulturni turizam iz perspektive generacije Z", također uz moderiranje Gorana Ćorluke. Od 12.10 do 14 sati predviđena je pauza za ručak, od 13.30 do 17 sati organizirani razgled, opcionalno Solina ili Trogira, od 18 do 19 sati opcionalna slikarska radionica, a od 20 do 21 sat večera. U četvrtak, 26. ožujka, od 9 do 12 sati slijedi novi blok predavanja i panel-diskusija. Program otvara Ines Resler, direktorica Turističke zajednice grada Našica i predsjednica Gradskog vijeća Grada Našica, s temom "Našice - grad plemstva i kulture". Slijedi izlaganje Renate Tešije, više stručne suradnice u Upravnom odjelu za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije, na temu "Od priče do brenda: Kako storytelling gradi održivu Dalmaciju". Predavanje Davora Brukete, kreativnog direktora i suvlasnika agencije Bruketa & Žinić & Grey, nosi naslov "Takvi smo kakvi smo". Komunikacijske strategije za novo doba. O regenerativnom turizmu govorit će dr. sc. Irena Ateljević, izvanredna profesorica na Visokoj školi za menadžment i dizajn Aspira i osnivačica Centra za regeneraciju - Terra Meera, u predavanju "Regenerativna renesansa i transmoderni iskorak u regenerativni turizam". Posebnu pozornost privlači i predavanje Darka Bilandžića, voditelja marketinga Muzeja vučedolske kulture, pod nazivom "Od prapovijesti do umjetne inteligencije", kao i izlaganje Elis Gobo, direktorice Arsiana d.o.o., tvrtke Općine Raša, na temu "Kova experience u rudniku Raša". Nakon pauze za osvježenje i B2B sastanaka od 11 do 11.15 sati, održat će se panel-diskusija "Budućnost kulturnog turizma u Hrvatskoj: tko, što, gdje, kada, zašto i kako", koju moderira Željko Trezner, ravnatelj Centra za odgovorni turizam. Na panelu sudjeluju Ines Resler, Renata Tešija, dr. sc. Irena Ateljević, Darko Bilandžić i Elis Gobo. Od 12 do 13 sati predviđena je pauza za ručak, od 13 do 16.30 sati organizirani razgled, opcionalno Splita ili Omiša, od 16.30 do 19 sati slobodno vrijeme ili opcionalna arheološka radionica od 17 do 18 sati. Istoga dana, u 19 sati, održat će se završna svečanost kongresa - dodjela nagrada, priznanja i zahvalnica, nakon čega slijedi gala večera od 20 do 21.30 sati. U petak, 27. ožujka, od 8 do 12 sati predviđen je odlazak iz hotela. Dodjela međunarodne nagrade "Plautilla" U okviru kongresa i ove će se godine dodijeliti međunarodna kulturno-turistička nagrada "Plautilla", koja već devet godina prepoznaje izvrsnost i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima te u interpretaciji i promociji kulturne baštine. Dobitnici nagrade "Plautilla" za 2026. godinu su: Plaketa sa zlatnim znakom - Turistička zajednica grada Osijeka za projekt "Osječka vinska baština", plaketa sa srebrnim znakom - Klesarski obrt "Kameni otok", Brač, za projekt "Journey through stone" i plaketa sa brončanim znakom - Cooltour d.o.o. za projekt "Soparnik cooking class" Nagrada će biti dodijeljena na završnoj svečanosti kongresa 26. ožujka 2026. godine u 19 sati u hotelu President Solin. Posebna pažnja posvećena je mladima. U okviru kongresa dodijelit će se i nagrada za inovativni turistički proizvod na temelju prijava studentskih projekata, a uz sponzorstvo INA d.d. omogućena je aktivacija studentske populacije. Ovogodišnje dobitnice su Marta Šestanović i Ella Nicole Povh sa Sveučilišta u Splitu za projekt "Dioklecijanova tajna", koje će uz zlatnu plaketu dobiti i novčanu nagradu u iznosu od 750 eura te kartice za gorivo sponzora INA d.d. Pokrovitelji, partneri i sponzori projekta Pokrovitelji i sponzori u projektu su: Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo turizma i sporta, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex d.d., INA d.d., Hrvatska udruga povijesnih gradova, Perfecta Travel, Turistička grupa Lavanda, Javna kulturna ustanova Zvonimir, Muzej grada Splita, Arheološki muzej u Splitu, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica grada Omiša, Turistička zajednica grada Trogira i Općina Klis. Organizatori poručuju: "Cilj su nove ideje, suradnja i konkretni turistički proizvodi" Zaključno, organizatori ističu da kongres nije samo mjesto stručnih izlaganja, nego prostor susreta, suradnje i stvaranja novih ideja koje mogu rezultirati konkretnim turističkim proizvodima i aranžmanima u povijesnim gradovima.