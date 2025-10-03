Velika gužva u Splitu. Dogodila se nesreća, zatvoren je dio jedne od najvažnijih gradskih prometnica

Danas oko 15:45 sati u Splitu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila i motocikl. Nesreća se dogodila na dijelu Ulice Domovinskog rata, gdje je zbog očevida i intervencije hitnih službi zatvoren dio ceste.

Zatvaranje prometnice uzrokovalo je stvaranje većih gužvi u tom dijelu grada, a vozačima se savjetuje korištenje obilaznih pravaca i strpljenje u prometu.

Na terenu su policija i hitna, a više informacija o uzrocima nesreće i eventualnim ozlijeđenima bit će poznato nakon završetka službenog očevida.