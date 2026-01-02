VELIKA FOTOGALERIJA Pogledajte kako izgleda Marjan

Sanacijski radovi u Park-šumi Marjan započinju danas, prvog radnog dana u 2026. godini. U planu je uklanjanje oštećenih i zaraženih stabala nakon ljetnog vjetroloma te sprječavanje daljnjeg širenja mediteranskog potkornjaka. Radovi će se provoditi stručno i pod stalnim nadzorom, istodobno u više zona, a u tu svrhu angažirani su strojevi i radnici.

Prije početka sanacije i ulaska mehanizacije provedena je doznaka i obilježavanje oštećenih i zaraženih stabala te su postavljene zaštitne ograde i signalne trake.

Radovi će trajati tri mjeseca

"Očekivano trajanje radova je tri mjeseca, a prvi radovi kreću na sjevernoj strani Marjana. Molimo građane za oprez i razumijevanje. Želio bih naglasiti kako Grad Split provodi i pošumljavanje te da je na središnjem dijelu Marjana u ovome trenutku posađeno oko 8000 novih sadnica. Kada se završi sanacija Marjana, pristupit će se pošumljavanju i sadnji novih stabala – borova, čempresa i česmina", rekao je Jakša Božanić, v. d. ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan.

Za vrijeme izvođenja radova, zbog sigurnosti građana, bit će na snazi zabrana kretanja unutar označenih područja – na šetalištu Marina Tartaglie i u šumskom dijelu Park-šume sjeverno od rampe Vodosprema, Sedla i Promatračnice.

Ivan Mahnić, nadzornik šumarskih radova u Park-šumi Marjan, rekao je kako je cilj ove sanacije spriječiti potencijalnu štetu od mediteranskog potkornjaka: "Cijeli smisao je da se posao odradi na vrijeme, a da se u tom procesu ne uništi okolna priroda i zdrava stabla."

Angažirano do 15 radnika i četiri stroja

Na sanaciji će biti angažirano između 10 i 15 radnika te četiri stroja, a sama tehnologija rada ovisit će o lokaciji. Tomislav Kodžoman, vlasnik obrta Javor iz Sinja, koji izvodi radove, izjavio je: "Ovo je zahtjevan, opsežan i opasan posao. Imamo tri mjeseca za završetak radova, što ćemo i napraviti. Jedino na radove utječu nevrijeme i kiša."

Budući da su radovi tehnički zahtjevni i uključuju kretanje strojeva, posjetitelje se moli da poštuju privremenu zabranu koja ostaje na snazi do završetka radova, odnosno do službene obavijesti o opozivu. Sanacija se provodi u skladu s važećim Programom gospodarenja Park-šumom Marjan i Zakonom o zaštiti prirode na cijelom području Park-šume, a zone će se otvarati kako to radovi budu dopuštali. Po završetku sanacije slijedi daljnja obnova šume i nastavak pošumljavanja.