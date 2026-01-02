TUŽNI PRIZORI S MARJANA Ovako danas izgledaju Bene

Danas je počela sanacija Marjana. Tim povodom iz Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan izvijestili su javnost da je do daljnjega na snazi zabrana kretanja i zadržavanja:

na šetalištu Marina Tartaglie

u šumskom dijelu Park-šume Marjan sjeverno od rampe Vodosprema, Sedla i Promatračnice

"Radovi su tehnički zahtjevni i uključuju kretanje strojeva, zbog čega molimo posjetitelje da poštuju privremenu zabranu.

Ona ostaje na snazi do završetka radova, odnosno do službene obavijesti o opozivu.

Marjan ćemo otvarati po zonama kako radovi na sanaciji budu dozvoljavali.

Hvala vam na razumijevanju i suradnji i nadamo se da ćemo čim prije naš Marjan urediti da bude na čast i ponos svima nama", stoji u objavi Park-šume Marjan.

"Želio bih naglasiti da Grad Split u ovom trenutku radi i pošumljavanje. Na centralnom dijelu Marjana, od rampe vodospreme do Telegrina, u ovom trenutku je posađeno oko 8.000 sadnica stabala. Kad se završi sanacija Marjana, svakako će se nastaviti sa sadnjom novih stabala", kazao nam je prigodom početka radova Jakša Božanić iz JU Park-šuma Marjan.

Na Marjanu su posađeni novi borovi, čempresi i česmine, a radovi sanacije trebali bi biti okončani u roku od tri mjeseca. Dakle, ovo ljeto građani će ponovno moći na kupanje na omiljene plaže na Marjanu.