Nevjerica nakon otvorenja Marjana: "Ovo je jeza na steroidima. Da su se ovdje našli ljudi, izrezalo bi ih kao mortadelu"

Park-šuma Marjan jučer je objavila kako je ponovno otvoreno šetalište Marina Tartaglie na sjevernoj strani poluotoka, od Spinutskih vrata do rampe Instituta. Time su, nakon višemjesečne sanacije, svi glavni marjanski putevi ponovno dostupni građanima – Šetalište Ivana Meštrovića, Šetalište Marina Tartaglie, Šetalište Andrije Marangunića i Šetalište Luke Botića. Otvoreni su i Sustipan, Zvončac, plaža Prva voda te plaža za osobe s invaliditetom. Do sada je, prema podacima iz Park-šume, uklonjeno više od 200 kubika oštećene drvne mase, a očišćen je i veliki broj opasnih grana. Ipak, radi se tek o početku dugog puta, jer nova javna nabava za nastavak sanacije tek treba biti raspisana.

Bene najteže stradale

Naša ekipa obišla je danas Marjan, a posebno područje Bena, koje je u srpnju pogodilo najgore nevrijeme u posljednjim desetljećima. Podsjetimo, 8. srpnja 2025. snažno nevrijeme s orkanskim udarima vjetra pogodilo je Split i okolicu, a neslužbene procjene govore kako su na Benama zabilježeni udari vjetra i preko 200 kilometara na sat. Upravo je taj dio Marjana najviše devastiran, a prizori koje smo zatekli i dalje su potresni. Polomljena stabla, ogoljeni prostori i gole grane stvorili su pejzaž koji teško podsjeća na prepoznatljivu marjansku šumu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Glas građana: „Treba uključiti državu“

Na terenu smo razgovarali s građanima koji su šetali Marjanom. Većina njih ističe da je dobro što se šetnice otvaraju, ali upozoravaju da oporavak ide presporo i da angažirane ekipe nisu dovoljne. „Sve skupa katastrofa, ali što je tu je, idemo dalje. Marjan nam je svima praktički dnevni boravak, dobro je da se otvorio, ali očito je da će trebati puno vremena da se ovo oporavi“, kazao nam je jedan prolaznik. Drugi je dodao: „Na Marjanu sam skoro svaki dan. Ide sporo, ne znam koliko je ljudi angažirano, trebalo bi dignuti više ljudi. Parkovi i nasadi i Park-šuma Marjan ovo neće moći sami riješiti, treba angažirati državu.“

Ivica Ivanišević: „Ovo je jeza na steroidima“

Na Benama smo susreli i Ivicu Ivaniševića, poznatog splitskog pisca, novinara i kolumnista, koji je u svom stilu komentirao viđeno.

„Očekuješ jezu, ali ovo je jeza na steroidima. Užas. Kad bi uhvatio 100 godina, ne znam bih li dočekao da ovo počne ličiti na šumu. Ovo je poluotok kabriolet, čista strava. Ne mogu zamisliti da se ovdje našlo nekoliko ljudi, izrezalo bi ih kao mortadelu na fete. Ovdje ne vidim ni pasa ni čovjeka“, kazao je. Posebno je istaknuo i problem sporog reagiranja nakon početnog vala solidarnosti: „Mi smo meštri za izvanredna stanja. Prvih sedam dana ludilo, cijela država pomaže, a osmog dana sve se pretvori u rutinu i sve se radi u pola snage. Ovo je izvanredno stanje koje ne može trajati sedam dana nego minimalno sedam mjeseci. U ona vremena bi se digla vojska, postoje poslovi koji su manje opasni i mogli bi se uključiti i civili. Čini mi se da se ovdje nitko ne ubija od posla.“

Marjan traži dugoročnu obnovu

Iako su glavni putevi otvoreni, jasno je da je Marjan teško stradao i da će za njegovu obnovu trebati godine, a ne mjeseci. Građani i poznati javni glasovi poput Ivaniševića upozoravaju da se proces ne smije prepustiti sporoj birokraciji i rutinskim rješenjima. Park-šuma Marjan zasad najavljuje nastavak radova kroz nove javne nabave, no pitanje je hoće li se pronaći dovoljno snage i volje da se ovaj simbol Splita vrati u stanje u kakvom ga pamte generacije Splićana.