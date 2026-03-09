Velika fešta u Supetru, prvo krštenje unutar filipinske obitelji: "Novi stanovnici među nama su stvarnost"

U župnoj crkvi Župe sv. Petra u Supetru u nedjelju je krštena Juliana, kći filipinskih roditelja koji žive na otoku Braču. Posebnost ovog događaja bila je i u tome što su krštenju prisustvovali i Filipinci koji danas žive i rade u Supetru.

Kako su objavili iz Župe sv. Petra – Supetar, riječ je o rijetkoj, ali znakovitoj prigodi koja pokazuje promjene koje posljednjih godina zahvaćaju i otočke sredine.

„Rijetka prigoda, ali i znak dobro nam poznatih promjena u našim otočkim svjetovima. Ujedno izraz univerzalnosti Katoličke Crkve. Novi su stanovnici među nama stvarnost“, poručili su iz župe.

Filipinci među novim stanovnicima hrvatskih gradova i otoka

Dolazak filipinskih radnika posljednjih je godina postao sve vidljiviji diljem Hrvatske, osobito u turizmu, ugostiteljstvu, građevini i uslužnim djelatnostima. Prema dostupnim podacima, Filipinci su među najbrojnijim radnicima koji dolaze izvan Europe, a mnogi od njih dolaze upravo zbog posla u turističkim sredinama poput dalmatinskih otoka.

Posebno je zanimljivo da velik broj Filipinaca pripada Katoličkoj crkvi, pa se često uključuju u lokalne župne zajednice gdje žive i rade. Filipini su, naime, jedna od najvećih katoličkih zemalja na svijetu, s više od 80 milijuna vjernika.

Upravo zato ovakvi događaji, poput krštenja male Juliane u Supetru, mnogi doživljavaju i kao simbol susreta različitih kultura unutar iste vjerske tradicije.

„Vrijedni su i pristojni ljudi“

Mještani Supetra, koji se posljednjih godina sve češće susreću s radnicima iz različitih dijelova svijeta, uglavnom imaju pozitivna iskustva.

„Upoznali smo ovu obitelj i mogu reći samo lijepe riječi. Vrijedni su, pristojni i brzo su se uklopili među ljude. Drago nam je vidjeti da su dio naše zajednice i da im je ovdje dobro“, rekao je jedan Supetranin koji je bio među vjernicima na krštenju.

Iz župe su pritom zanimljivo primijetili kako će biti zanimljivo vidjeti hoće li s vremenom Filipinci, Nepalci i drugi doseljenici možda smisliti i vlastiti naziv za Supetrane, slično kao što su Talijani nekada koristili naziv „Sanpierini“.

U svakom slučaju, krštenje male Juliane ostalo je zabilježeno kao mali, ali simboličan trenutak koji govori o novim licima i novim pričama u životu bračkog mjesta.