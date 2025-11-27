Velika akcija splitskog HGSS-a: Starica nestala iz kuće iza ponoći

U noći sa srijede na četvrtak, nešto iza ponoći, HGSS Stanica Split zaprimila je dojavu o nestanku starije dementne osobe koja se udaljila iz kuće u Dogradama, na području općine Marina.

Na teren je odmah izašlo šest članova HGSS-a Split, a u potrazi je sudjelovalo i oko dvadesetak vatrogasaca iz DVD-ova Marina, Trogir, Seget Vranjica i Okruk te JVP-a Trogir. Uz njih su bili uključeni i pripadnici MUP-a te mještani.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Potraga je uspješno okončana oko 3:15 sati kada je osoba pronađena od strane pripadnika HGSS-a. Bila je pothlađena te je odmah predana hitnoj medicinskoj pomoći. Akcija je završila u 4:30 sati povratkom svih sudionika u stanicu.