Velika akcija splitske policije: Trojica dilera uhićena, zaplijenjeno više od dvije kile droge

Trojica muškaraca uhićena su i kazneno prijavljena zbog preprodaje droge, ukupno oduzeto 2 kilograma i 400 grama različitih vrsta droga.

Split: Oduzeto 1484 grama amfetamina, muškarac predan u zatvor

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga jučer su realizirali još jedno uspješno kriminalističko istraživanje vezano uz suzbijanje zlouporaba droga.

U sklopu ranije planiranih mjera i radnje, otpočela je realizacije istraživanja vezano uz 43-godišnjeg muškarca za kojeg je postojala sumnja da se bavi preprodajom droge na području Splita. U četvrtak, 6. studenog 2025.godine u poslijepodnevnim satima pristupili su 43-godišnjaku koji je počeo vikati i pokušao je pobjeći radi čega su nad njim uporabljena sredstva prisile. U stanu kojega koristi 43-godišnjak pronađena je ženska osoba koja je konzumirala i posjedovala drogu amfetamin tako zvani „speed“.

U sklopu kriminalističkog istraživanja na temelju naloga suda obavljena je pretraga stana kojeg 43-godišnjak koristi. Tijekom pretrage od 43-godišnjaka je oduzet 1484,1 grama droge amfetamin i 673 grama droge marihuane. Također, oduzete su u dvije vage za precizno mjerenje koje su korištene za vaganje droge tijekom pakiranja i preprodaje.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 43-godišnjak najmanje jednoj osobi prodao drogu te da je ženskoj osobi koja će biti prekršajno prijavljena, omogućio da u stanu konzumira drogu. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je na opisani način 43-godišnjak počinio dva kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Omogućavanje trošenja droga te je jučer uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku i određen mu je istražni zatvor.

Kaštela: Oduzeto 247,2 grama amfetamina, muškarac predan pritvorskom nadzoniku

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela jučer, 7. studenog 2025.godine, su na temelju naredbe nadležnog suda obavili pretragu doma i drugih prostorija koje na području Grada Kaštela koristi 42-godišnjak.

Od 42-godišnjeg muškarca je oduzeto 247,2 grama droge amfetamin tako zvane „speed“ koja je bila pakirana u osam plastičnih vrećica. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 42-godišnjak drogu posjedovao radi namjere neovlaštene preprodaje.

Uhićen je i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 42-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama opisano u čl.190.st.2 Kaznenog zakona i uz kaznenu prijavu je predan pritvorskom nadzorniku.

Vrgorac: Pronađeno deset „pizeva“ metamfetamina, muškarac predan pritvorskom nadzoniku

Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske u suradnji s PGP Vrgorac realizirali su istraživanje u kojem je pronađena droga metamfetamin tako zvani „crystal ice“ i zbog počinjenja kaznenog djela uhitili jednu osobu.

Na temelju naloga suda u sklopu istraživanja provedena je pretraga kuće koju na području Vrgorca koristi 35-godišnji muškarac. Policijski službenici su tijekom pretrage pronašli i od 35-godišnjaka oduzeli deset paketića u kojima je zapakirao metamfetamin i pripremio za daljnju preprodaju u čemu su ga spriječili policijski službenici. Droga je oduzeta, 35-godišnjak je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 6. studenog 2025.godine u Vrgorcu muškarcu prodao 10,6 grama metamfetamina koja su policijski službenici tijekom postupanja pronašli i oduzeli.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 35-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.