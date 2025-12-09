Velika akcija policije pred blagdane: Petarde zabranjene, kontrole pojačane, kazne visoke

Ove godine akcija se provodi od zadnjeg vikenda u studenom i trajati će do iza prvog vikenda u siječnju, a poseban cilj je skrenuti pozornost javnosti na činjenicu da pirotehnička sredstva nisu igračke, već eksplozivne tvari čijim nestručnim rukovanjem mogu nastati ozbiljne ozljede i teške posljedice za cijeli život.

Prošlogodišnji blagdani na području Dubrovačko-neretvanske županije su prošli u izrazito mirnom ozračju pa tako nije zabilježen niti jedan događaj u kojem je netko ozlijeđen zbog uporabe pirotehničkih sredstva niti su prouzročene veće materijalne štete, ali su, na žalost, na razini Hrvatske ozlijeđene 33 osobe, od kojih je 13 zadobilo teške tjelesne ozljede (9 maloljetnih i 4 punoljetne).

Radi nezakonitog posjedovanja oružja, streljiva i nezakonite uporabe pirotehničkih sredstava na razini RH oduzeto je 96 komada raznog oružja, 5.281komada streljiva, 10 komada raznih eksplozivnih sredstava (bombe i sl), 0,30 kg eksploziva te 112.621 komada pirotehničke galanterije.

Aktivnosti policije za vrijeme trajanja akcije

Policija će i tijekom ovih božićnih i novogodišnjih blagdana provoditi pojačane aktivnosti kako bi se osiguralo povoljno stanje javne sigurnosti.

U zonama vjerskih objekata te javnih prostora i objekata policijski službenici poduzimat će mjere kako bi sve manifestacije protekle u najboljem redu s aspekta sigurnosti, a na svim važnijim cestovnim pravcima osigurat će protočnost i sigurnost prometa. Osim toga, policijski službenici će poduzimati radnje u cilju podizanja na višu razinu nadzora državne granice radi sprječavanja svih oblika protupravnih ponašanja.

Naglasak policijskih aktivnosti u narednom razdoblju bit će na sprječavanju zlouporabe vatrenog oružja, eksplozivnih tvari, pirotehničkih sredstava, streljiva i ostalih sredstava čijom uporabom mogu nastati neželjene posljedice.

Prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava

Uvjeti obavljanja prometa, prodaje na malo i uporabe pirotehničkih sredstava propisani su Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Pirotehnička sredstva su sva sredstva koja sadrže eksplozivne tvari ili eksplozivnu smjesu tvari namijenjenih za stvaranje topline, svjetla, zvuka, plina ili dima ili kombinaciju takvih učinaka kroz samostalne egzotermne kemijske reakcije, a dijele se na kategorije F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 i P2. Pirotehnička sredstva razvrstana su u navedene kategorije s obzirom na njihovu namjenu, rizik same uporabe te razinu buke koju proizvode.

Pirotehnička sredstva kategorije F1 (bengalske šibice, male petarde, konfete - bombice, žabice, pasje bombice, naboji za dječje pištolje, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i sl.) mogu se prodavati tijekom cijele godine osobama starijim od 14 godina te je i uporaba tih sredstava dozvoljena osobama starijima od 14 godina, i to tijekom cijele godine. Ističemo da, unatoč uvriježenom mišljenju kako su pirotehnička sredstva ove kategorije dječja pirotehnika, ona to nisu i nikako ih ne smiju koristiti djeca mlađa od 14 godina.

Za roditelje i skrbnike djece koja koriste pirotehnička sredstva propisana je novčana kazna od 130 do 390 eura, dok pravne osobe i obrtnici koji prodaju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina mogu biti kažnjeni od 1.320 do 3.980 eura.

Podsjećamo, sukladno izmjenama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja koje su na snazi od 2. siječnja 2021. godine, više nije dopuštena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

Dakle, zabranjena je prodaja petardi i redenika kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe, a ostala dozvoljena pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 dozvoljeno je prodavati građanima starijim od 18 godina od 15. prosinca do 1. siječnja u ovlaštenim prodavaonicama, a njihova uporaba dozvoljena je građanima starijim od 18 godina u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja. Radi se o raketama i boxovima - kutijama sa vatrometom koje ulaze u razred F2 i F3.

Naglašavamo kako navedena sredstva nije dozvoljeno koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana. Kazne za građane kreću se od 660 do 1.990 eura, a za pravne osobe od 1.320 do 3.980 eura, ovisno o vrsti prekršaja.

Pirotehnička sredstva dozvoljeno je prodavati u prodavaonicama oružja i streljiva i u prodavaonicama pirotehničkih sredstava koje posjeduju odobrenje MUP-a, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1 koja se, osim u navedenim prodavaonicama, mogu prodavati u maloprodaji u drugim prodavaonicama te na kioscima.

Apel policije građanima

Građane upozoravamo na opasnost zlouporabe oružja, eksploziva, pirotehničkih sredstava, a posebno od improviziranih sredstava kućne izrade. Apeliramo na roditelje da ne poklanjaju djeci petarde, jer petarde nisu igračke.

Oružje, streljivo i eksplozivna sredstva koja žele dragovoljno predati građani ne trebaju donositi u policijsku postaju, već mogu nazvati policiju na broj 192 te će na njihovu kućnu adresu doći stručni policijski službenici koji će ta sredstva preuzeti na siguran način.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska svim našim sugrađankama i sugrađanima kao i svim stanovnicima Dubrovačko-neretvanske županije želi mirne i sigurne božićne i novogodišnje blagdane - izvijestili su iz policije.