Velika afera u HNL-u? "Kladili smo se na sve!"

Nogometaš Newcastlea Sandro Tonali službeno je dobio 10 mjeseci suspenzije zbog klađenja i kocke, a nije očito drugačija slika nogometaša ni kod nas...

Talijan je kažnjen s deset mjeseci suspenzije zbog umiješanosti u aferu povezanu s kockanjem i klađenjem, a istražuje se i brojne druge igrače. No, takvih slučajeva bilo je ili još uvijek ima i u HNL-u.

"Društvo je takvo da smo svi zajedno kavice, i to tako krene. Prije, poslije treninga, utakmice, pred utakmicu. Neki adrenalin to stvara, mi smo se tome veselili kao da nam je zadnji dan. Poslije izlazaka nama je bilo normalno da većina ekipe ide u kasino.

Kladili smo se na sve. Kako su krenule ozljede shvatio sam da sam psihički nestabilan i u tome, znači kroz kocku, sam tražio utjehu, koja me kao vukla iz toga van, a zapravo me sve više tjerala na dno. Zadnjih godina je to bilo nenormalno, veliki gubici…", rekao je nogometaš koji je htio ostati anoniman za HRT.

