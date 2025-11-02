Vejić o Mišiću: "Kao šerif na terenu"

Završeno je 12. kolo SuperSport HNL-a. Dinamo je na Maksimiru svladao Rijeku rezultatom 2:1, dok je Hajduk u Koprivnici odigrao bez pogodaka protiv Slaven Belupa. Unatoč remiju, Splićani su ostali na vrhu ljestvice, s bodom prednosti ispred zagrebačkog rivala.

U emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSport televiziji, nogometni analitičari i bivši reprezentativci Joško Jeličić i Hrvoje Vejić komentirali su ključne trenutke kola. Najviše pažnje privukao je nastup Dinamova kapetana Josipa Mišića, koji je, prema njihovom mišljenju, trebao biti strože kažnjen.

Vejić: "Mišić se ponašao kao šerif"

Hrvoje Vejić nije skrivao nezadovoljstvo sučevim kriterijem: "Nevjerojatno mi je da VAR nije reagirao. Mišić je ulazio u duele bez kontrole, a suci su to prešutjeli. Kapetan Dinama ne može si dopustiti takvo ponašanje — izgledao je kao šerif na terenu", rekao je bivši igrač Hajduka.

Podsjetio je i na situaciju iz desete minute kada je Mišić srušio Tonija Fruka s leđa, što je, prema njemu, bio čisti žuti karton. "Nastavio je u istom ritmu, kao da ga je ponijela nova pjesma Vojka V — 'šaka, noga, šaka, noga'. Inspiracija očito nije bila dobra. Umjesto njega, kartone su dobili drugi", dodao je Vejić uz dozu ironije.

Sporna scena u 77. minuti

Najviše tenzija nastalo je u 77. minuti susreta, kada je pri rezultatu 1:1 došlo do naguravanja između igrača Dinama i Rijeke. Mišić je tada oborio Fruka, zatim zamahnuo nogom pored njega dok je ležao na tlu, te se u gužvi uhvatio za lice s riječkim nogometašima Justasom Lasickasom i Antom Majstorovićem.