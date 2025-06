Vedrana Rudan: "Ne žalite me, nisam oblivena suzama što napuštam ovo s*anje od svijeta"

Spisateljica Vedrana Rudan već neko vrijeme vodi tešku bitku protiv karcinoma žučnih kanalića. O teškoj bolesti jako je otvorena te na svom blogu ''Djevojka u zagrljaju metastaza'' redovito dijeli tekstove koje je vrlo teško pročitati.

Vedrana hejterima, ne ostaje dužna pa je objavila novi tekst ''Zašto me ne kužite?''.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Pisac piše o temi koja ga čačka, ali ne znači da piše o sebi. Tekst koji sam napisala jučer je o ljudima koji se bore s rakom napušteni od svih. To nije priča o meni. Čitav život pišem u 'ich' formi i zaista me nervira kako se svaki moj redak doživljava kao prijenos uživo mog života. Dragi ili drage moje, meni za ljubav, imajte odmak. Čitam komentare i šizim. Ne žalite me, nisam oblivena suzama što napuštam ovo s*anje od svijeta. Ja sam ženska kojoj je pisanje strast, lupa tekst u mobitel u pauzi dok čita 'Sovin huk' Patricije Highsmith", napisala je.

A potom je svim dežurnim komenatorima i nešto poručila.

"Oko mene je vječna buka, mobitel zvoni, ali ja se ne javljam, ni poruke prijatelja me ne zanimaju jer mi se ne dopisuje. Nikad nisam bila luda za gužvom i ljudima. Jesam li ovim tekstom opet us*ala? Vjerojatno. Ako hoćete pravu istinu o meni, reći ću vam je. Volim igru, zaje*anciju, je*eš otvaranje duše i je*eš istinu. Uživajte, drage moje i dragi moji koji mislite da znate tko sam. Ja to ne znam. Ma znam, neki od vas će napisati, dosadna si, prestani s*ati na istu temu, kad ćeš krepati? Nadam se poslije vas, gospodo. Moji doktori su fantastični", zaključila je Rudan.