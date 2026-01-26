VEĆI RAČUNI ZA MOBITELE I INTERNET Ponovno rastu telekomunikacijske usluge, evo za koliko

Platforma Halo, inspektore objavila je upozorenje potrošačima o novom rastu cijena telekomunikacijskih usluga. Prema njihovim navodima, A1 Hrvatska i Hrvatski telekom (HT) od 1. ožujka 2026. godine povećavaju cijene svojih paketa za 3,7 posto, pozivajući se na usklađivanje s inflacijom kroz tzv. indeksnu klauzulu.

Telemach se, kako navode iz platforme, zasad nije službeno očitovao o mogućem poskupljenju.

Iz Halo, inspektore poručuju kako to u praksi znači nove veće mjesečne račune za mobilne i internetske usluge u trenutku kada se građani već suočavaju s rastom troškova života, od hrane do energenata.

Posebno ističu pitanje opravdanosti povećanja cijena te pozivaju potrošače da razmisle jesu li dobili bolju uslugu u odnosu na dodatni iznos koji će plaćati, kao i hoće li ostati kod postojećih operatera ili potražiti povoljnije alternative.