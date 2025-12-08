Večeras se u Hrvatskom domu održava Božićni koncert Gradske glazbe Stjepan Radić Žrnovnica

U povodu 130. obljetnice rođenja dvojice velikana hrvatske glazbe – Ive Tijardovića i Jakova Gotovca – Gradska glazba Stjepan Radić Žrnovnica priređuje svečani Božićni koncert koji će se održati u ponedjeljak 8. prosinca 2025. u 20 sati, u prestižnoj Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split.

Publici će se predstaviti Gradska glazba Stjepan Radić Žrnovnica, gudačka sekcija Grandioso, te solistice Ana Bosančić i Natalia Diachenko, dok će koncertom ravnati dirigent Damjan Grubić. Program donosi blagdanske skladbe, ali i djela posvećena glazbenoj ostavštini Tijardovića i Gotovca, čime se Žrnovnica još jednom upisuje na kulturnu mapu adventskog Splita.

Ulaz je slobodan, a organizatori poručuju da će božićni duh i vrhunski glazbenici zajamčiti večer koju ljubitelji glazbe neće željeti propustiti.