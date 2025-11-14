Večeras se u Fotoklubu Split izložbom finalista otvara peti Split Format, tema je baština

Večeras u 19 sati u Galeriji fotografije splitskog Fotokluba otvara se izložba finalista/kinja ovogodišnjeg izdanja festivala fotografije Split Format. U središte petog izdanja jest baština, a pritom navedena tema pritom nije bila samo okosnica raspisanog međunarodnog fotografskog natječaja i izložbe finalista/kinja, već je i zadani okvir cjelokupnog festivalskog programa koji traje cijeli produženi vikend. Očekuje nas jako puno toga – od radionica i predavanja pa do edukativnih foto-safari šetnji i razgovora s autorima. Naglasak je, kako ističu u Fotoklubu, na različitim perspektivama i novim mogućnostima promišljanja i aktualiziranja pojma baštine.

Prigodom otvorenja, bit će proglašeni i pobjednici ovogodišnjeg izdanja kojima će biti uručene i osvojene nagrade. U ozbiljnoj konkurenciji od 38 zaprimljenih prijava iz pet zemalja svijeta, svoje mjesto u festivalskom finalu su izborili čak dva člana Fotokluba Mostar, Marijo Maduna i Marin Margeta, talijanska fotografkinja Alice Zorzin, grčki fotograf Ilias Kleftaras, a domaće snage ovoga puta brani Rajan Milošević iz Labina.

Kako je istaknula predsjednica stručnog žirija Ana Žanko, nagrađene serije istaknule su se autentičnim pristupom temi, osjetljivošću prema kontekstu te izvanrednom vještinom da priču transponiraju u medij fotografije i kroz vizualni narativ otvore prostor promišljanja o čovjeku i njegovu odnosu prema svijetu.

Marijo Maduna je u finale prošao sa dojmljivom serijom Tiha svjedočanstva, koja pred gledatelja donosi neobične prizore jadranskog podmorja, Marin Margeta je pak inspiraciju za temu baštine pronašao u romskoj kulturi i baštini svijeta, a Alice Zorin s izvanredno meditativnom serijom Sve počinje kišom iglica i pričom o krajoliku talijanskih Alpi koji nestaje pod najezdom potkornjaka. Ilias Kleftaras u Split nam donosi priču sela Olympos na grčkom otoku Karpathosu, a bavi se živom tradicijom – načinom na koji se običaji, rituali i kolektivna sjećanja pretaču u suvremeni identitet zajednice, a Rajan Milošević u finale je ušao s krajnje minimalističkom i gotovo pa apstraktnom serijom Čekići, koja dokumentira labinski Spomenik rudaru borcu (rad Quintina Bassanija i Berislava Iskre) koji je izgrađen 80-ih i komemorira rudarsko nasljeđe i radničku povijest grada.

Premda svaka serija donosi drugačiju priču i različitu autorsku perspektivu, ono što im je svima zajedničko jest vještina pričanja priče kroz medij fotografije. Ostaje nam samo vidjeti tko je između ovih pet sjajnih autora i autorica, u tome ipak bio najvještiji!

Sva predavanja i radionice su besplatne, a detaljne informacije o programu festivala možete pronaći na društvenim mrežama Split Formata i na web stranici .

Peto izdanje Split Format realizirano je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Split, Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice grada Splita, Županijske lučke uprave i Split Parkinga te uz medijsku potporu DalmacijaDanas, split.com.hr i Splitski Info.