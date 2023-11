VEČERAS OD 19 SATI Dalmacija Danas PODCAST s Ivanom Bubalom: Što misli o današnjoj estradi, Splitskom festivalu, Puljku, splitskom Adventu...

Počeo je kao organizator u to vrijeme popularnih plesnjaka, a najpoznatiji je kao menadžer Mate Miše Kovača kojem je organizirao više od 200 koncerata, od toga 23 velikih i to na splitskim gripama, a vjerojatno onaj najpoznatiji na Poljudu, koji je legenda hrvatske estrade napunila 1993. godine. Nije Mišo jedini koji je u njegovoj organizaciji punio Poljud. Isto je učinio i Marko Perković Thompson, koji je 2002. zapjevao pred više od 40.000 ljudi. Bio je izvršni producent na Thompsonovom koncertu na Maksimiru, a upravo je on najzaslužniji za popularnost klapa u Hrvatskoj kojima je također nekoliko puta punio stadione.

Naravno, govorimo o koncertu ‘Ne damo te pismo naša’.

Gost trećeg izdanja Dalmacija Danas PODCASTA je poznati splitski estradni menadžer Ivan Bubalo.

Gledajte ga na našem YouTube kanalu od 19 sati. Za Bubala smo pripremili cijeli set pitanja različite tematike - od njegove bogate estradne prošlosti, preko gotovo svakodnevnih komentiranja u njegovoj rubrici "Ja tako mislim, ja tako znam", a zanima nas što misli o Splitskom festivalu, današnjoj estradi, splitskom gradonačelniku, splitskom Adventu...