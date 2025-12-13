VEČERAS NA GRIPAMA: Plavi orkestar zatvara veliku turneju u Splitu

Split je večeras u znaku bezvremenskih hitova – Plavi orkestar nastupa u dvorani Gripe, gdje će velikim koncertom zaokružiti jednu od najuspješnijih godina u svojoj karijeri.

Nakon rasprodanih koncerata u Areni Zagreb, na Šalati, u pulskoj Areni, Varaždinu i Rijeci, legendarni sarajevski bend dolazi pred splitsku publiku u sklopu turneje kojom obilježava 40 godina postojanja. Umjesto klasične obljetnice, Plavi orkestar doživio je snažan povratak koji je prerastao u pravi regionalni glazbeni fenomen.

Publiku večeras očekuje presjek karijere ispunjen pjesmama koje su obilježile generacije – Suada, Bolje biti pijan nego star, Sava tiho teče, Goodbye Teens, Ako su to samo bile laži, Lovac i košuta, Odlazim i mnoge druge. Posebnu čar koncertima daje činjenica da bend danas okuplja publiku svih uzrasta – od onih koji su uz njihove pjesme odrastali, do mlađih generacija koje su ih ponovno otkrile putem društvenih mreža.

Frontmen Saša Lošić Loša i bend najavljuju emotivnu i energičnu večer, a splitske Gripe još jednom će potvrditi status mjesta na kojem se pišu važne koncertne uspomene.