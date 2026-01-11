Večeras je u Splitu osjet hladnoće -6. Centar grada potpuno prazan

Nedjelja navečer u Splitu donijela je prizore kakvi se rijetko viđaju. Ulice su gotovo potpuno puste, a inače živahno gradsko središte uronilo je u tišinu koju prekida tek zvuk bure što prolazi kamenim prolazima.

Temperatura zraka spustila se na tek 1 Celzijev stupanj, no zbog jake bure osjet hladnoće bio je znatno niži i iznosio je oko –6 stupnjeva. Oštri udari vjetra dodatno su ispraznili grad, pa su čak i najfrekventnije gradske lokacije ostale bez prolaznika.

Ova hladna nedjeljna večer pokazala je drugo, tiše lice grada pod Marjanom. Pogledajte.