Večeras je najveći boksački spektakl godine, prenosi ga Netflix

Večeras u Las Vegasu održava se jedan od najvećih boksačkih dvoboja godine. Na stadionu Allegiant snage će odmjeriti meksička zvijezda Saúl "Canelo" Álvarez i neporaženi Amerikanac Terence "Bud" Crawford. Na kocki je unificirani naslov svjetskog prvaka u super srednjoj kategoriji, a prijenos je ekskluzivno osigurao Netflix. Bit će to prvi veliki event promocije Zuffa Boxing, čiji je vlasnik prvi čovjek UFC-a Dana White, prenosi Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Program priredbe počinje u tri sata ujutro po hrvatskom vremenu, a glavna borba očekuje se oko šest sati. Na službenom vaganju obojica su imali 76 kilograma, unutar granice super srednje kategorije od 76.2 kilograma, pa je potvrđeno da će se boriti za sve pojaseve koje drži Canelo – WBA (Super), WBC, IBF, WBO i The Ring titulu.

Crawford može ispisati povijest

Canelo, koji ima 35 godina, u karijeri je ostvario 63 pobjede, dva poraza i dva remija, a čak 39 puta slavio je nokautom. Posljednji put borio se u svibnju ove godine, kada je jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Kubanca Williama Scullu i vratio pojaseve u svoje ruke.

S druge strane, 37-godišnji Crawford još uvijek ne zna za poraz. U profesionalnoj karijeri ima savršenih 41 pobjedu, od čega 31 nokautom. U zadnjem meču svladao je Israila Madrimova i time još jednom potvrdio svoj status jednog od najboljih tehničara današnjice. Pobjedom nad Canelom postao bi jedan od rijetkih boksača u povijesti koji su osvojili tri titule u tri različite težinske kategorije.

Ovaj dvoboj već se uoči početka opisuje kao povijesni. Canelo traži potvrdu svoje dominacije u super srednjoj kategoriji, dok Crawford riskira sve, prelazi u višu klasu i pokušava ostvariti nešto što nitko dosad nije uspio. Upravo zato mnogi analitičari vjeruju da ćemo večeras gledati jedan od najvećih mečeva modernog boksa.