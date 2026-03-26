VEĆA PROMJENA VREMENA ZAHVATILA HRVATSKU Snijeg u unutrašnjosti, jako nevrijeme i bujice u dolini Neretve

Veća promjena vremena zahvatila je gotovo cijelu Hrvatsku. Osjetno zahlađenje iznenadilo je brojne građane, a gorsku Hrvatsku i kontinentalne dijelove zemlje zabijelio je snijeg.

Promjena vremena osjetila se i u Dalmaciji, gdje je temperatura znatno pala, a kiša tijekom dana pada u većem dijelu regije. Posebno izraženo nevrijeme jutros je pogodilo dijelove doline Neretve.

Naime, područje Ploča, Opuzena i Metkovića zahvatilo je jače grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom. Najintenzivnije oborine zabilježene su upravo na tim područjima, a u pojedinim dijelovima Metkovića bujice su se slijevale ulicama i stvarale probleme u prometu.

Nagla promjena vremena tako je u kratkom roku donijela prave zimske prizore u jednom dijelu zemlje, dok se jug suočio s jakom kišom i lokalnim nevremenom.

