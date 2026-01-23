Veća je gužva na brzoj cesti u smjeru Dugopolja

Na brzoj cesti Solin–Klis (D1) danas je pojačan promet zbog radova u tunelu Mačkovac, u smjeru Dugopolja.
Prema informacijama iz Google aplikacija za promet, zabilježena je veća gužva gotovo duž cijele dionice — od Solina pa sve do Klisa — uz usporenu vožnju i povremena zadržavanja.
Vozače se poziva na dodatni oprez i strpljenje: prilagodite brzinu uvjetima na cesti, držite sigurnosni razmak i pratite stanje u prometu. Ako možete, krenite ranije ili razmotrite alternativni pravac dok traju radovi.
Moja reakcija na članak je...
0
1
0
0
2
0
2