"Već se pare po krovovima": Stanovnica Splita 3 upozorava na novi problem

Stanovnici splitskog kvarta Split 3 ponovno se suočavaju s problemom galebova, a jedna je stanarka odlučila javno pozvati nadležne na hitnu reakciju.

Upozorava kako je sezona parenja već započela te da su krovovi zgrada već postali mjesta na kojima galebovi formiraju gnijezda.

“Primjećujem da su se galebovi već počeli pariti po krovovima u našem kvartu, što znači da uskoro slijedi i polaganje jaja. Kako se svake godine suočavamo s bukom i neredom, mislim da bi naš kotar trebao pravovremeno reagirati organiziranim skupljanjem jaja i zamjenom umjetnima”, poručila je Splićanka u Facebook grupi kotara Split 3.

Kao rješenje predlaže metodu koja se već koristi u nekim gradovima – zamjenu pravih jaja umjetnima. Naime, galebovi ne prepoznaju razliku između pravih i plastičnih jaja te ih nastavljaju inkubirati sve dok na kraju ne odustanu.

Sezona gniježđenja galebova traje tijekom travnja i svibnja, a u jednom leglu najčešće se nalaze dva do tri jaja.

Iako je broj galebova posljednjih godina nešto smanjen, njihov broj i dalje izaziva probleme u obalnim gradovima, posebice u Istri, Rijeci i na Kvarneru.