Već je favorit: Hoće li ova pjesma pobijediti na Dori?

Stručni žiri Hrvatske radiotelevizije odabrao je 24 izvođača koji će se u veljači natjecati na Dori 2026., hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije. Pobjednik natjecanja predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Beču, koji se održava u svibnju.

Natjecateljske pjesme prvi put su predstavljene u četvrtak poslijepodne u emisiji Svijet diskografije na Drugom programu Hrvatskoga radija, nakon čega su objavljene i na službenim platformama.

Izgleda već imamo i favorita

Među odabranima je i grupa Lelek, hrvatski etno-pop sastav osnovan 2024. godine, koji čini pet mladih vokalistica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Inka Večerina Perušić. Grupa spaja tradicionalnu hrvatsku glazbenu baštinu s modernim pop izričajem.

Lelek je širu prepoznatljivost stekla obradama narodnih pjesama na društvenim mrežama, a publici su već poznate i s Dore 2025., na kojoj su s pjesmom The Soul of My Soul (Zašto mi otimaš dom) zauzele četvrto mjesto u finalu.

Na Dori 2026. predstavit će se pjesmom „Andromeda“, a članice su objasnile i snažnu poruku koju pjesma nosi.

– Andromeda je pjesma koja tematizira snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu. Inspirirana je poviješću hrvatskih katoličkih žena s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i nasilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem križa na vlastito tijelo ostavljale neizbrisiv znak identiteta i otpora – poručile su članice grupe.

Dodaju kako pjesma ima i širu, suvremenu dimenziju.

– Ovo nije samo podsjetnik na njihovu žrtvu i hrabrost, nego i univerzalna opomena društvu koje često zaboravlja cijenu slobode, dostojanstva i jednakosti. Andromeda je poziv da iz povijesnih rana učimo, prepoznamo vlastite okove i gradimo pravednije i čovječnije sutra – poručile su.