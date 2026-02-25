Već dvaput pravomoćno kažnjen u prometu, ali ne odustaje. Sud ga je ipak pustio na slobodu

Policijski službenici prometne policije su u utorak 24. veljače 2026. godine u 08:55 sati na odmorištu A1, područje Radošić zaustavili 42-godišnjeg vozača osobnog vozila.

Vozio je za vrijeme dok mu je u fazi izvršenja zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija. S obzirom na to da je do sada dva puta pravomoćno kažnjen, a kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, isključen je iz prometa, uhićen i od njega je oduzeto osobno vozilo, nakon čega je uz optužni prijedlog odveden nadležnom sudu.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom za sve kategorije u trajanju od 24 mjeseca i da se od njega trajno oduzme osobno vozilo. Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti za prekršaj bit će donesena naknadno.