Već dva puta je izgovorila 'da', a sad je sigurna da je on pravi: "Zaplačem barem jednom tjedno jer je život s tobom postao toliko lijep"

Talijanski pjevač Damiano David (26) bio je nepoznat široj javnosti sve do proljeća 2021. kada je s bendom Maneskin pobijedio na Eurosongu s pjesmom 'Zitti e Buoni'. Preko noći je postao senzacija i miljenik žena diljem svijeta. Osim što svira s popularnim bendom, započeo je i solo karijeru.

Strani mediji navode kako će uskoro stati pred oltar. Nakon dvije godine veze, zaprosio je svoju djevojku, glumicu Dove Cameron (29). Par je šetao Sydneyjem, a na ruci glumice blistao je dijamantni prsten. Djelovali su zaljubljeno i blistali su od sreće, piše Story.

Iako službeno još nisu komentirali zaruke, Dove je povodom godišnjice veze na Instagramu nedavno napisala kako joj je Damiano promijenio život.

'Dvije najbolje godine mog života. Zaplačem barem jednom tjedno jer je život s tobom postao toliko lijep. Volim te toliko da riječima to ne mogu opisati, ali nikada neću prestati pokušavati. Sretna godišnjica, ljubavi moja', istaknula je, a Damiano je komentirao:

'Najbolji dio mog postojanja'.

Glasine o njihovoj vezi pojavile su se još 2023. godine, kada je Dove viđena na njegovom koncertu u New Yorku. Ubrzo mu se pridružila i na turneji u Brazilu, a nekoliko mjeseci kasnije o njihovoj ljubavi počeli su pisati i talijanski mediji. Svoju su vezu službeno potvrdili u veljači 2024. godine, kada su se zajedno pojavili na crvenom tepihu tradicionalne Clive Davis gala večeri, zabave prije dodjele nagrada Grammy.

Prije Damiana, Dove je bila zaručena za glumca Ryana McCartana, s kojim je glumila u Disneyjevoj seriji 'Liv and Maddie'. Par je bio zajedno od 2013. do 2016. godine, nakon čega su prekinuli zaruke.