VAŽNA OBAVIJEST! U ovom dijelu Splita sutra će parking garaža biti besplatna, ali nemojte parkirati auta na cesti ili nogostupu!

Iz GK Mertojak važnu obavijest su uputili važnu obavijest stanarima.

Naime, u subotu će im biti omogućen besplatan parking u garažu, a objasnili su i koji je razlog tome.

"Sutra, u subotu 26.08.23.god. od 09,00 do 14,00 sati omogućeno je parkiranje bez naknade na/u garaži u Ostravskoj ulici.

Prilikom ulasku na/u garažu morate uzeti karticu te je upotrijebiti na izlazu iz garaže.

Kako smo vas prethodno obavijestili putem društvenih mreža, medija, letaka i dr., akciju pranja ceste dogovorili smo s djelatnicima Čistoće Split na području Doverske ulice od ulaza br.1. do br.21., i to u vremenu od 11,00 do 12,30 sati.

Kako bi ovu akciju uspješno realizirali djelatnici Parking Splita omogućili su korištenje parkinga bez naknade u/na garaži u Ostravskoj ulici, u subotu 26.08.23.god. počevši od 09,00 do najdulje 14,00 sati, a ako se zadržite dulje vremena plaćate samo razliku naknade za korištenje garaže, koja se obračunava od 14 ,00 sati pa nadalje.

Ukoliko ne bude potrebe za intervencijom prometnog redara i pauk službe, akcija pranja ceste provoditi će se 90 minuta, te je potrebno da navedeno područje ceste u Doverskoj ulici bude slobodno s obje strane ceste i nogostupa", stoji na Facebook stranici kotora.

I prethodnih dana, Predsjednica GK Mertojak, Jagoda Cicvarić Goreta upozoravala je stanovnike da 26.kolovoza svoja vozila ne parkiraju na nogostupu ili cesti.