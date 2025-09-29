VAŽNA OBAVIJEST Privremena regulacija prometa u Splitu zbog utrke CRO RACE

Zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke CRO RACE, u Splitu će 29. i 30. rujna 2025. godine vrijediti posebna privremena regulacija prometa.

Trasa natjecatelja prolazit će gradskim prometnicama od Trga Franje Tuđmana, preko Trumbićeve i Branimirove obale te Obale kneza Branimira, zatim Šetalištem Ivana Meštrovića, ulicom Gunjačina i Marjanskim tunelom, do Kaštelanske ulice, Ulice hrvatske mornarice i Ulice Domovinskog rata. Sve navedene ulice bit će zatvorene za promet u vrijeme prolaska biciklista, a regulaciju će provoditi prometna policija.

Posebne mjere uvode se i na parkiralištima. Na potezu od raskrižja Trga Franje Tuđmana i Trumbićeve obale do Tomića stina (Matejuška) južna strana uličnog naplatnog parkirališta neće biti u funkciji od 29. rujna u 19 sati do 30. rujna u 14 sati. Parking na Rivi, namijenjen ribarima, bit će zatvoren 29. rujna od 13 do 24 sata te 30. rujna od 12 sati do završetka utrke, dok parkirališta Sustipan i Zvončac neće biti dostupna od poslijepodnevnih sati 29. rujna pa sve do 30. rujna u 15 sati.

Građani sve detalje o trasi utrke i ažurirane obavijesti mogu pronaći na službenoj stranici utrke CRO Race – Traffic information (https://crorace.com/en/traffic-information-cro-race-2025/)

Organizatori i Grad Split mole građane za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje uputa prometne policije kako bi natjecanje prošlo sigurno i bez poteškoća.