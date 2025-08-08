Važan Hajdukov igrač je jučer dobio drugi žuti karton. Hoće li moći igrati u Tirani?

Momčad Gonzala Garcije odigrala je dosta dobru utakmicu i pobijedila je iako je na poluvremenu gubila 1:0. No, u nastavku su Durdov i Bamba donijeli Splićanima dobar rezultat uoči uzvrata u Tiranu sljedećeg četvrtka.

Hajdukovi navijači bojali su se da bi u tom susretu mogli biti bez Zvonimira Šarlije, koji je u nedostatku boljih rješenja postao nezamjenjiv. Šarlija je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena žuti karton što mu je bio drugi u ovoj europskoj sezoni.

Mnogi Hajdukovi navijači pomislili su da zbog dva žuta kartona ne bi mogao igrati u Albaniji, ali - moći će. Naime, tek treći žuti karton znači suspenziju na jednu utakmicu tako da će Šarlija moći konkurirati za uzvrat, piše tportal.