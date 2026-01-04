Vatrogasne intervencije: Prometna nesreća, otvaranje vrata i požar smeća

Vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata intervenirale su u tri različita događaja, od prometne nezgode do tehničke intervencije i požara smeća.

Na području Slivna, u 9:50 sati zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi. Na intervenciju je izašla Javna vatrogasna postrojba Imotski s jednim vozilom i tri vatrogasca, koji su osigurali mjesto događaja.

U Marini je u 11:18 sati zabilježena tehnička intervencija otvaranja vrata obiteljske kuće. Na teren je izašao DVD Marina s jednim vozilom i dva vatrogasca, a intervencija je uspješno i brzo završena.

Poslijepodne, u 14:50 sati, u mjestu Selca došlo je do požara smeća uz cestu. Požar su ugasili pripadnici DVD-a Gata, koji su na intervenciji sudjelovali s jednim vozilom i dva vatrogasca.