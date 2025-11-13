Vatrogasci u Splitu intervenirali zbog požara na vozilu, rušenja stabla i skidanja prstena s ruke

Tijekom protekla 24 sata, od 12. do 13. studenoga, Javna vatrogasna postrojba (JVP) Grada Splita imala je nekoliko tehničkih intervencija, među kojima i gašenje požara na vozilu u kojem je u potpunosti izgorjela kabina.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, prva intervencija zabilježena je u 08:00 sati u Vojnoj luci Lora, gdje su vatrogasci pilili stabla. U akciji su sudjelovala dva vozila i pet vatrogasaca.

Kasnije istog dana, u 21:53 sati, ekipa JVP-a Split intervenirala je u KBC-u Split na Firulama, gdje je bilo potrebno skinuti prsten s prsta ruke pacijenta. Na teren je izašlo jedno vozilo s dvojicom vatrogasaca.

Najzahtjevnija intervencija dogodila se u 01:48 sati, kada je izbio požar na vozilu marke Ford Transit Courier. Vatra je u potpunosti zahvatila prednji dio i unutrašnjost kabine, a oštećen je i stražnji dio vozila. Plamen se proširio na drugo vozilo, Dacia Dooker, kojem su izgorjeli prednji svjetlosni sklopovi, maska i branik. Oštećena je i fasada obližnje garaže. Na terenu je bilo šest vatrogasaca s jednim vozilom.

Osim splitskih intervencija, evidentirana je i akcija u Sinju, gdje su DVD Dicmo i JVP Sinj sudjelovali u potrazi za nestalom osobom. U potrazi su sudjelovala ukupno tri vozila i šest vatrogasaca, među kojima i tim s potražnim psom.