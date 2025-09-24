Vatrogasci u Splitsko-dalmatinskoj županiji intervenirali zbog požara i tehničkih intervencija

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija na području Splita i šire okolice tijekom utorka.

Tijekom dana, splitski vatrogasci imali su tri intervencije. Prva je zabilježena u 08:47 sati u Slavićevoj ulici, gdje su intervenirali zbog otvaranja vrata stana (1 vozilo, 2 vatrogasca). Slijedila je intervencija u 09:25 sati na požaru smeća u Solinskoj ulici (1 vozilo, 3 vatrogasca). U poslijepodnevnim satima, u 17:07 sati, vatrogasci su gasili požar trave i niskog raslinja na području Pujanki (1 vozilo, 3 vatrogasca).

Na otoku Braču, u Sumartinu, u 07:47 sati zabilježen je manji požar trave. Na intervenciji je sudjelovalo DVD Selca s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Veći požar zabilježen je u Labinu, gdje je u 12:25 sati planulo nisko raslinje i trava na površini od oko 1.000 četvornih metara. Na intervenciji su sudjelovali pripadnici DVD-a Kaštela, Kaštel Gomilice, Mladosti i Zagore, svaka postrojba s jednim vozilom i po tri vatrogasca. Požar je uspješno ugašen do 13:00 sati.

Vatrogasne postrojbe i dalje pozivaju građane na oprez i odgovorno ponašanje, osobito kada su u pitanju aktivnosti na otvorenom prostoru koje mogu izazvati požare.