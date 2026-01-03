Vatrogasci u Splitsko-dalmatinskoj županiji imali niz intervencija: Prometna nesreća u Marjanskom tunelu, požari i tehničke intervencije

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su niz intervencija u razdoblju od 2. siječnja u 6 sati do 3. siječnja u 6 sati, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su tri puta. U jutarnjim satima, oko 7:50, osiguravali su pretakanje goriva na Meštrovićevu šetalištu kod Instituta. Nešto poslije podneva, u 12:03, uslijedila je tehnička intervencija otvaranja stana u Ulici svetog Petra Starog. Navečer, u 21:45 sati, vatrogasci su intervenirali i u prometnoj nesreći u Marjanskom tunelu.

Intervenirala su i dobrovoljna vatrogasna društva na području grada Splita. U 17:16 sati DVD Žrnovnica gasio je požar hrpe smeća u Ulici Gospe od Karmela, dok je u 22:40 sati DVD Split sudjelovao u nesvakidašnjoj intervenciji spašavanja ključeva koji su građaninu upali u slivnu šahtu u Matoševoj ulici. Nakon ponoći, u 00:45 sati, došlo je do požara u kotlovnici stambenog objekta u Slatinama, koji su zajednički ugasili DVD Slatine i JVP Trogir.

Županijski vatrogasni operativni centar zabilježio je i događaje izvan Splita. U Krvavici su u 20:33 sata vatrogasci JVP Makarska uklanjali stablo koje je prijetilo padom na prometnicu, dok su u Makarskoj u 21:11 sati intervenirali zbog otvaranja vrata na obiteljskoj kući.

Vatrogasne službe podsjećaju građane na oprez, osobito u zimskim uvjetima i tijekom nepovoljnih vremenskih prilika, te apeliraju da se svi incidenti pravodobno prijavljuju na broj 193.