Vatrogasci u akciji: Spašavali mačića, gasili požare i sanirali fasadu u centru Splita

Tijekom protekla 24 sata vatrogasci su na području Splita i okolice imali niz tehničkih i požarnih intervencija, među kojima i nekoliko neuobičajenih situacija.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je jučer u 14:07 sati zbog skidanja prstena s ruke osobe, a u 20:13 sati, pozvani su i na tehničku intervenciju zbog prometne nezgode.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Split imalo je tri intervencije. U 11 sati zaprimljena je dojava o mačiću zaglavljenom u krošnji stabla u Ulici slobode, kojeg su vatrogasci uspješno spasili. Navečer, u 21:36 sati, intervenirali su zbog požara podzemnih kontejnera u Plinarskoj ulici, a nešto prije ponoći, u 23:50, pozvani su na sanaciju odlomljene fasade u Gundulićevoj ulici, kako bi spriječili mogućnost ozljeda prolaznika.

Vatrogasci su intervenirali i na području županije. U Primorskom Dolcu je u 13:45 izbio požar otvorenog prostora u kojem je opožareno oko 3000 četvornih metara trave i niskog raslinja. Na terenu su bili pripadnici DVD-a Kaštela (1 vozilo i 5 vatrogasaca), a požar je lokaliziran u 14:44, te potpuno ugašen u 15:17 sati.

Nekoliko sati kasnije, u 15:20, stigla je nova dojava o požaru pomoćnog objekta u zaseoku Vržine (Primorski Dolac 163). Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Kaštela i DVD-a Gomilica. Požar je lokaliziran u 16:45, a ugašen u 17:30 sati.