Vatrogasci u akciji: Požari, prometna nesreća i intervencija u rodilištu

U protekla 24 sata, od 10. travnja u 6 sati do 11. travnja u 6 sati, vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije intervenirale su u nizu događaja – od tehničkih intervencija i požara do pomoći hitnoj medicinskoj službi.

Split: Tehničke intervencije, manji požari i intervencija u rodilištu

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita imala je više intervencija tijekom dana. Već u 7:33 sati vatrogasci su intervenirali u rodilištu KBC-a Split u Spinčićevoj ulici, gdje su pacijentici skidali prsten. U akciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

U 8:26 sati intervenirali su u Hercegovačkoj ulici zbog puknuća vodovodne cijevi, gdje su zatvorili vodu u stanu. U istoj ulici u 15:43 sati otvarali su vrata stana.

Još jedno otvaranje stana zabilježeno je u 19:15 sati u Ulici Dražanac.

Vatrogasci su gasili i manji požar otpada u betonskoj kanti na križanju ulica Domovinskog rata i ZNG u 17:42 sati, dok je u 20:00 sati zabilježen požar krovne izolacije na objektu u Ulici na Križice.

U ranim jutarnjim satima, u 5:14 sati, intervenirali su zbog požara trave i raslinja u Ulici Josipa Jovića, pri čemu je opožareno oko 50 četvornih metara.

Na području TTTS-a u 14:07 sati izbio je požar trave koji je zahvatio oko 500 četvornih metara. Požar su u 14:40 sati ugasili pripadnici DVD-a Žrnovnica s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Intervencije diljem županije

Na širem području županije zabilježen je niz događaja. U Tugarima je u 6:55 sati prijavljena prometna nesreća, na koju su izašli vatrogasci DVD-a Omiš i DVD-a Gata. U Planu je u 12:43 sati izbio požar vozila, koji su ugasili vatrogasci JVP-a Trogir.

Na području Zagvozda, u zaseoku Bakote, u 13:03 sati planuo je požar otvorenog prostora, pri čemu je izgorjelo oko 500 četvornih metara trave i niskog raslinja. Požar je ugašen u 14:05 sati.

Požar trave i otpada zabilježen je i u Karakašici u 13:30 sati, gdje je opožareno oko 400 četvornih metara.

U Kaštel Novom u 16:14 sati vatrogasci su pomagali hitnoj medicinskoj pomoći pri transportu pacijenta, a u Brnazama je u 21:00 sati izbio požar oranice, pri čemu je izgorjelo oko 1000 četvornih metara trave.

Najzahtjevnija intervencija zabilježena je u Vrboskoj, gdje je u 2:32 sati planuo drveni brod na suhom vezu pored kuće. Požar su ugasili pripadnici DVD-a Jelsa u 4 sata.