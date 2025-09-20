Vatrogasci u akciji: Od neispravnog hidranta do noćnog požara otpada

Javna vatrogasna postrojba (JVP) Grada Splita i dobrovoljna vatrogasna društva imala su u protekla 24 sata niz intervencija na području Splita i okolice, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Prema podacima centra, od 19. rujna u 6 sati do jutros u 6 sati zabilježeno je više tehničkih i požarnih događaja.

Splitski profesionalni vatrogasci intervenirali su u Biogradskoj ulici gdje su u 8:15 sati zatvorili neispravan ventil na hidrantu. U večernjim satima, oko 19:16, gasili su požare trave uz prometnice na više gradskih lokacija, pri čemu su sudjelovala tri vozila i devet vatrogasaca. U noći, nešto iza ponoći, ugašen je požar mješovitog otpada u betonskoj kanti za smeće u Ulici Domovinskog rata.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Split imalo je dvije intervencije: u 8:57 sati otvaranje stana u Ulici bana Berislavića te u 19:23 sudjelovanje u gašenju trave uz prometnice.

Na području županije evidentirano je nekoliko požara otvorenog prostora. U Solinu je oko 10:30 opožareno stotinjak kvadrata trave i niskog raslinja, a požar su gasili DVD Vranjic i DVD Solin. U Donjem Prološcu gorjelo je mješovito smeće na 200 četvornih metara, a vatru su ugasili pripadnici JVP Imotski. U zaseoku Raosi u Medovu Dolcu izgorjelo je oko 600 četvornih metara trave i niskog raslinja, a požar su zaustavili vatrogasci DVD-a Lovreć.

Županijski vatrogasni operativni centar ističe kako su sve intervencije završene bez ozlijeđenih osoba.