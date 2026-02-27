Vatrogasci u 24 sata imali niz intervencija: Gorjela trava, otvarali zaključano vozilo u Splitu

U protekla 24 sata vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imali su više intervencija, od tehničkih zahvata do požara otvorenog prostora, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar

Prema dostavljenim podacima, od 26. veljače u 6 sati do 27. veljače u 6 sati Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u tri navrata.

U 11 sati održana je vježba spašavanja i evakuacije u Tehnološkom parku na Dračevcu, u kojoj su sudjelovala dva vozila i devet vatrogasaca.

Oko 13:10 vatrogasci su pružili pomoć djelatnicima civilne zaštite pri skidanju zastave s jarbola u Ulici Moliških Hrvata. Na intervenciji su sudjelovali jedno vozilo i dva vatrogasca.

Navečer, u 21:20, zabilježena je tehnička intervencija otvaranja zaključanog osobnog vozila u Ulici Josipa Jovića. Na teren je izašlo jedno vozilo s dva vatrogasca.

Na području županije zabilježeno je više požara otvorenog prostora. U Glavicama je u 10 sati planuo stup za prijenos električne energije, dok su u Brnazama i na području Lovreća – Opanci gorjele trava i nisko raslinje, pri čemu je na potonjoj lokaciji opožareno oko 2500 četvornih metara.

Požari trave i raslinja zabilježeni su i u Trnbusima te Dugopolju, gdje je opožareno oko 5000 četvornih metara. U Grabovcu je u 19:07 izbio požar otvorenog prostora u kojem je izgorjelo oko 500 četvornih metara trave i makije, a vatrogasci su ga ugasili u 20:15.

Osim toga, u Makarskoj je u jutarnjim satima uklonjeno stablo s prometnice.