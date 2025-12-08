Vatrogasci Tučepi oprostili se od svog počasnog člana: "Hvala ti, Hans, na svemu i počivao u miru Božjem"

Vatrogasci Tučepi oprostili su se emotivnom objavom od svog počasnog člana.

Evo što su napisali u svojoj objavi.

Dana 07.12.2025., nakon duge bolesti, napustio nas je počasni član DVD-a Tučepi Hans Albert Schermuly.

Rođen je 29.04.1940. u Solingenu u Njemačkoj, gdje je sa suprugom Brigitom zasnovao obitelj i kao uspješan poduzetnik radio do odlaska u mirovinu.

Godine 1971. Hansa i Brigitu put je slučajno doveo u Tučepi te su odsjeli u Hotelu Jadran. Oduševljeni osobljem i mjestom, vraćali su se sve češće, pa su im Tučepi postale drugi dom. Upoznali su mnoge mještane i stekli brojna prijateljstva.

Poseban odnos imao je s našim vatrogasnim društvom, kojemu je stalno nesebično pomagao. Teško je i nabrojati brojne donacije novca te njegovo posredovanje u donacijama vatrogasne opreme iz Njemačke i Nizozemske. Uvelike je pridonio razvoju prijateljstva između vatrogasaca Tučepi i Solingena.

Godine 2013., uz podršku vatrogasaca iz Solingena, u Regensburgu nam kupuje vatrogasnu cisternu Mercedes-Benz 1622, zbog čega je od HVZ-a odlikovan Srebrnom medaljom.

Godine 2017., za vrijeme velikog požara u mjestu, iznenadio nas je dovezavši svojim automobilom punu prikolicu vatrogasne armature.

Više je puta u svojoj kući u Solingenu ugostio članove DVD-a Tučepi.

Unatoč bolesti, uvijek se ponovno vraćao u Tučepi sve dok nije postao potpuno nepokretan.

“Najveća snaga jednog čovjeka nije u onome što posjeduje, nego u onome što nesebično daje.” Hans je to dokazao svakim svojim djelom i zauvijek će ostati u srcima vatrogasaca Tučepi.

Hvala ti, Hans, na svemu i počivao u miru Božjem.