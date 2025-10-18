Vatrogasci su spriječili katastrofu: Planula je kuća

U subotu, 18. listopada 2025. godine, krčki vatrogasci imali su dvostruku intervenciju u vrlo kratkom razmaku. Dok su dežurni vatrogasci provjeravali dojavu o gustom crnom dimu na području Omišlja, stigla je nova dojava o požaru kuće u gradu Krku.
Brz dolazak i početak gašenja
Na teren su odmah upućena dva vozila s tri vatrogasca, dok je vozilo koje se vraćalo s intervencije u Omišlju preusmjereno na novi požar. Prva vatrogasna vozila stigla su na mjesto događaja u manje od tri minute te su zatekla požar sobe na prvom katu iz koje su izlazili dim i plamen.
Gašenje je započelo preko balkona, nakon čega su vatrogasci ušli u objekt s dodatnim mlazom vode kako bi u potpunosti zahvatili i ugasili požarište.
Požar je ubrzo stavljen pod kontrolu, a nakon lokalizacije uslijedila je detaljna provjera cijelog objekta i izdimljavanje prostorija.
Uzrok požara još nepoznat
Točan uzrok izbijanja požara bit će utvrđen policijskim očevidom. Na intervenciji su sudjelovala ukupno tri vatrogasna vozila s pet vatrogasaca.