Vatrogasci Splitsko-dalmatinske županije imali pune ruke posla. Veliki požar u Milni, tehničke intervencije diljem županije

U Milni je od ranog jutra angažiran i jedan kanader

Tijekom protekla 24 sata vatrogasne snage Splitsko-dalmatinske županije imale su niz intervencija na terenu, od tehničkih do većih požara. Najveća intervencija zabilježena je na otoku Braču, gdje je u Milni buknuo požar otvorenog prostora uslijed udara groma.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u gašenju požara u Milni sudjelovao je ukupno 61 vatrogasac s 21 vozilom iz operativnog područja Brač: DVD Milna, DVD Supetar, DVD Selca, DVD Pučišća i DVD Bol. Požar je zahvatio oko 70 hektara mješovitog raslinja, a situacija je pod nadzorom od 1 sat. Tijekom noći požarište se čuvalo, a od 4.30 sati priključile su se dodatne snage JVP-a Split, DVD-a Split, Solin i Vranjic, kao i operativna područja Kaštela i Omiša. Od jutra je u gašenje uključen i jedan kanader.

U Makarskoj, na adresi Vrgorska 2, zabilježen je još jedan veći požar u kojem je izgorjelo 600 četvornih metara šume, niskog raslinja i nešto drvene građe. U gašenju su sudjelovali JVP Makarska i DVD Tučepi, a požar je lokaliziran i ugašen u ranim jutarnjim satima, oko 4.37.

Na području Grada Splita Javna vatrogasna postrojba imala je jednu intervenciju – požar trave na području Tvrđave Gripe u 9 sati.

Diljem županije zabilježene su brojne tehničke i manje vatrogasne intervencije:

  • U Dicmu je u 8.50 sati DVD Sv. Jakov Dicmo uklanjao gnijezdo stršljena sa garaže.
  • U Podgori je DVD Podgora uklanjao bor u 11 sati.
  • U Gradcu su vatrogasci DVD-a čistili prometnicu nakon puknuća vodovodne cijevi u 14.13 sati.
  • U Sinju su zabilježene dvije tehničke intervencije: skidanje prstena s ruke u 16 sati (JVP Sinj) te uklanjanje stabla s prometnice u 18.25 sati.
  • U Cisti Velikoj, naselju Kutleše, DVD Lovreć je uklanjao stablo s prometnice u 17,52 sati.
  • U Makarskoj, u Ulici Marka Marulića, JVP Makarska je u 19 sati otvarala lift.
  • U Turjacima je izbio požar skladišta građevinskog materijala u 19.04 sati, a intervenirali su JVP Sinj i DVD Trilj.
  • U Ljubitovici (Žarkovići), u 17.09 sati, gorio je spremnik za otpad; intervenirali su vatrogasci DVD-a Seget Vranjica.
  • U Zagvozdu (Stapići) DVD Zagvozd je gasio požar trave i smeća na površini od 25 m² u 20.35 sati.

Vatrogasci apeliraju na građane da budu posebno oprezni tijekom ljetnih mjeseci, kada su vremenski uvjeti idealni za brzo širenje požara, te da svaku sumnjivu pojavu odmah prijave nadležnim službama.

