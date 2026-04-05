Vatrogasci spašavali osobu iz provalije, niz intervencija i požara diljem županije

Tijekom protekla 24 sata, od 4. travnja u 6 sati do 5. travnja u 6 sati, vatrogasne snage na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imale su niz intervencija, među kojima se posebno izdvaja dramatično spašavanje osobe iz provalije u Vrgoračkoj ulici.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su ukupno tri puta. U večernjim satima u Terzićevoj ulici izvlačili su ključeve iz podzemnog spremnika za smeće, dok su nešto kasnije u Rendićevoj ulici provjeravali dojavu o mirisu plina u stubištu zgrade. Najzahtjevnija intervencija dogodila se iza ponoći, kada su spašavali osobu iz provalije u Vrgoračkoj ulici.

Intervencije su imali i dobrovoljni vatrogasci. U Žrnovnici je zabilježena prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila, dok je u Ulici slobode intervenirano zbog aktiviranja vatrodojave.

Na području županije zabilježen je veći broj požara otvorenog prostora. U Turjacima je gorjelo smeće i trava na površini od oko 600 četvornih metara, dok su u Glavicama i Sutini također evidentirani požari trave i niskog raslinja. Najveći požar zabilježen je u Potravlju, gdje je opožarena površina od oko dva hektara, uključujući travu, nisko raslinje i mladu borovu šumu.

Požari su tijekom dana zabilježeni i na području Zmijavaca, Podbablja i Trilja, dok je na Šolti, u Maslinici, gorio otvoreni prostor. U Imotskom je izbio i požar vinograda koji je zahvatio oko 800 četvornih metara. Svi požari su tijekom dana lokalizirani i ugašeni.

Vatrogasci su i ovom prilikom pokazali spremnost i učinkovitost, brzo reagirajući na različite vrste intervencija – od tehničkih i prometnih nesreća do gašenja požara na otvorenom prostoru.