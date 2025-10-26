Vatrogasci spašavali mačku u Doverskoj ulici

U noći sa subote na nedjelju, splitski vatrogasci imali su neuobičajenu, ali dirljivu intervenciju — spašavanje mačke koja je pala s trećeg na prvi kat zgrade u Doverskoj ulici.

Prema izvješću Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, poziv je zaprimljen nešto poslije ponoći, u 00:21. Brzom reakcijom vatrogasaca životinja je sigurno spašena i predana vlasnicima.

Tijekom 24-satnog razdoblja od 25. do 26. listopada, to je bila jedina intervencija splitskih vatrogasaca, a s područja županije nije bilo dojava o većim događajima.