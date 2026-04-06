Vatrogasci ni na Uskrs nemaju mira: Planula garaža, intervenirali u teškoj prometnoj...

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u 21:33 sata zbog požara manje hrpe papira u Ulici 114. brigade HV u Splitu. Na teren je izašlo jedno vozilo s tri vatrogasca, a požar je brzo ugašen.

Dobrovoljna vatrogasna društva Grada Splita nisu imala zabilježenih intervencija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na području županije zabilježeno je nekoliko događaja:

U Lučanima je u 10:27 sati izbio požar otvorenog prostora, pri čemu je izgorjelo oko 1000 četvornih metara trave. Na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca JVP Sinj s jednim vozilom.

Na državnoj cesti D8 kod Dubaca u 12:17 sati dogodila se prometna nesreća. Intervenirali su vatrogasci DVD-a Brela s dva vozila i šest vatrogasaca.

U Kaštel Kambelovcu je u 14:48 sati planula garaža. U gašenju su sudjelovali DVD Gomilica s tri vozila i osam vatrogasaca te DVD Kaštela s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Požar je ugašen u 16:00 sati.