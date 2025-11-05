Vatrogasci intervenirali u splitskoj osnovnoj školi!

Jučer, 4. studenog u 11:01 sati u Osnovnoj školi Marjan u Splitu održana je vježba gašenja i evakuacije.

Na intervenciji je sudjelovala Javna vatrogasna postrojba Split šest vatrogasaca s jednim vozilom i, testirajući procedure evakuacije i brzinu reagiranja u slučaju nužde.

Osim toga, vatrogasci su na području Splitsko-dalmatinske županije imali niz intervencija. U Splitu, u Ulici kneza Višeslava, intervenirali su na otvaranju vrata stana, a na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

U Kaštel Štafiliću uklonjen je građevinski materijal s prometnice, dok su u Trogiru građani sami ugasili manji požar u stanu prije dolaska vatrogasaca, koji su potom intervenirala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Kasnije su u Trogiru vatrogasci intervenirali u prometnoj nesreći s četiri vatrogasca i dva vozila, a također su otvorili vrata drugog stana i to tri vatrogasca i jednim vozilom.

U Sinju je izbio požar spremnika za otpad, na kojem su radila dva vatrogasca s jednim vozilom. Vatrogasci podsjećaju građane na važnost opreza i poštivanja sigurnosnih mjera kako bi se spriječile nesreće i požari.