Vatrogasci imali pune ruke posla na Braču i u Trogiru, lokalizirano nekoliko požara

Splitsko-dalmatinski vatrogasci tijekom protekla 24 sata odradili su niz intervencija, od otvaranja stanova u Splitu do gašenja većih požara na Braču i u okolici Trogira.

Najveća akcija zabilježena je na otoku Braču, gdje je u Novom Selu nešto iza ponoći izbio požar guste borove šume. U gašenju su sudjelovali DVD-ovi Selca, Bol, Supetar, Milna i Pučišća, ukupno 15 vozila i 46 vatrogasaca. Zbog nepristupačnog terena i jakog vjetra, u pomoć su pozvani i kanaderi. Požar je lokaliziran u jutarnjim satima, a tijekom noći na terenu su ostale dežurne snage.

Dan ranije, kod Vrsina je nakon udara groma buknuo požar otvorenog prostora. Na terenu su bila 13 vozila i 38 vatrogasaca iz Trogira, Marine, Seget Vranjica, Okruga, Slatina i Splita. Požar je zahvatio oko dva hektara makije i borovine te je stavljen pod kontrolu u večernjim satima, dok je dežurstvo na terenu ostalo i sljedeći dan.

Osim većih požara, zabilježene su i manje intervencije. Na području Makarske vatrogasci su gasili požar kontejnera, na Biševu su pomagali djelatnicima hitne pomoći, u Divuljama uklanjali stablo s automobila, dok je u Sutivanu izbio požar osobnog vozila. Na Hvaru je oprana prometnica, a u Supetru otvoren stan.

Splitski vatrogasci također su imali dvije tehničke intervencije otvaranja stanova.

Županijski vatrogasni operativni centar poručuje kako su sve intervencije uspješno odrađene te naglašava važnost brze reakcije i koordinacije između lokalnih DVD-ova i profesionalnih postrojbi.