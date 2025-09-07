Vatrogasci imali pune ruke posla diljem županije

Vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije imale su tijekom subote više intervencija, od tehničkih do požara otvorenog prostora.

Tijekom protekla 24 sata, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita zabilježila je tri intervencije:

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

10:16 sati, Bračka ulica – obavljen je izvid zbog dima koji se pojavio s vrha zgrade. Na teren je izašlo troje vatrogasaca s jednim vozilom.

20:30 sati, Ulica Vrboran – izvršena je tehnička intervencija otvaranja stana. Sudjelovala su trojica vatrogasaca s jednim vozilom.

02:55 sati, Barakovićeva ulica – požar više kontejnera. Na požarište je upućeno jedno vozilo i tri vatrogasca.

Značajnije intervencije na području županije

Najveća intervencija zabilježena je u Kaštel Štafiliću, u predjelu Trećanica, gdje je u subotu ujutro u 08:10 sati izbio požar na otvorenom prostoru, poviše željezničke pruge. Na teren su izašle tri dobrovoljne vatrogasne postrojbe:

DVD Kaštela s 6 vozila i 20 vatrogasaca

DVD Kaštel Gomilica s 2 vozila i 5 vatrogasaca

DVD Mladost s 2 vozila i 5 vatrogasaca

Ukupno je interveniralo 10 vozila i 30 vatrogasaca. Požarom je opožareno 2,5 hektara trave, makije, niskog raslinja i hrastove šume. Požar je lokaliziran u 10:15, a potpuno ugašen u 14:00 sati.

U Solinu, na području Salonitanske ceste, oko 16:00 sati, zabilježen je manji požar trave uz prometnicu, koji su ugasili vatrogasci DVD-a Solin.

U Prološcu, u 19:38 sati, izbio je požar koji je zahvatio 400 m² trave i smeća. Intervenirali su vatrogasci JVP Imotski, a požar je ugašen u 21:55 sati.

Također, u mjestu Tešije, u 21:24 sati, došlo je do požara trave i smeća uz prometnicu. Opožareno je 30 kvadrata površine, a intervenciju je uspješno završio DVD Zagora u 23:05 sati.