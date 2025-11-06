Vatrogasci imali miran dan – vježba evakuacije i nekoliko tehničkih intervencija

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 5. studenoga u 6 sati do 6. studenoga u 6 sati, splitski su vatrogasci imali miran dan s nekoliko manjih intervencija na gradskom području i nekoliko poziva iz županije.

Intervencije Javne vatrogasne postrojbe Splita

Vatrogasci su u 11 sati sudjelovali u vježbi evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Blatine – Škrape. Kasnije tijekom večeri odrađene su dvije tehničke intervencije: u 20:31 otvoren je stan u Ulici Gradišćanskih Hrvata, a u 22:35 intervenirali su zbog neispravnog štednjaka u Ulici Junija Palmotića.

Događaji na području županije

Na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno je nekoliko manjih požara i tehničkih intervencija:

Sumartin – U 7:30 izbio je požar krovišta obiteljske kuće. Na terenu su bila dva vozila i šest vatrogasaca DVD-a Selca. Požar je lokaliziran u 8:10, a potpuno ugašen do 10 sati.

Solin – U 10:30 vatrogasci DVD-a Vranjic uklanjali su crjepove koji su prijetili padom s krova na prolaznike.

Supetar – U 13 sati vatrogasci DVD-a Supetar otvorili su vrata stana.

Hvar – U 13:04 uslijedilo je ispumpavanje vode iz broda; intervenirali su vatrogasci DVD-a Hvar.

Solin (Kunčeva greda) – Oko 15 sati izbio je požar otvorenog prostora, pri čemu je opožareno oko 200 četvornih metara trave, niskog raslinja i borovine. U gašenju su sudjelovali DVD Solin i DVD Vranjic, a požar je ugašen do 15:35.

Kučine – U 15:35 zabilježen je požar biljnog otpada, smeća i drva na površini od oko 300 kvadrata. I ovu su intervenciju uspješno odradili vatrogasci DVD-a Solin i Vranjic, a požar je pogašen do 16:40.