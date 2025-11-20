Vatrogasci imali miran dan: samo jedna intervencija u Splitu i jedna u Trogiru

Splitski vatrogasci imali su relativno mirnih 24 sata, pokazuje dnevno izvješće Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 19. do 20. studenoga 2025. godine.

Splitski vatrogasci uklanjali granu

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u 07:38 sati na području Pujanki, gdje je bilo potrebno ukloniti opasnu granu. Na teren je izašlo jedno vozilo s četiri vatrogasca. Intervencija je uspješno obavljena, a dodatnih tehničkih zahvata nije bilo.

Trogirski vatrogasci asistirali sanitetu

U Trogiru je u 20:45 sati zabilježen događaj u kojem su vatrogasci pružili asistenciju djelatnicima saniteta pri transportu pacijenta. Na intervenciji je sudjelovala ekipa JVP Trogir u sastavu 1/3.

Bez drugih intervencija

Dobrovoljna vatrogasna društva s područja grada Splita nisu imala zabilježenih intervencija u navedenom razdoblju, a iz županije je prijavljen tek jedan događaj posredovan prema vatrogascima.

Iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra poručuju kako, unatoč manjim intervencijama, ostaju u punoj pripravnosti.