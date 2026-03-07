Vatrogasci gasili požare na više lokacija u županiji, kod Muća izgorjelo pet hektara

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, na području Splitsko-dalmatinske županije u protekla 24 sata zabilježeno je više intervencija vatrogasnih postrojbi, većinom zbog požara trave i niskog raslinja, ali i tehničkih intervencija.

Vatrogasci su tijekom dana nastavili sanaciju požara na turističkom brodu u Jesenicama (Bajnice), koji je prvotno dojavljen 3. ožujka u 21:51 sati. Na intervenciji su tada sudjelovali pripadnici DVD-a Dalmacija Dugi Rat, DVD-a Omiš i JVP-a Podstrana. Požar je lokaliziran 4. ožujka u 9 sati, nakon čega se nastavilo sa sanacijom požarišta. Tijekom noći na požarištu su ostali vatrogasci iz Dugog Rata i Omiša, dok je 6. ožujka tijekom dana na čuvanju i sanaciji požarišta ostao DVD Dalmacija Dugi Rat s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U Hvaru je u 8:30 sati provedena sanacija požara na odlagalištu otpada, na kojoj su sudjelovala četiri vozila i šest vatrogasaca DVD-a Hvar.

Vatrogasci iz DVD-a Dugopolje intervenirali su u 8:57 sati zbog otvaranja vrata stana, pri čemu su na teren izašli s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Najveći požar otvorenog prostora zabilježen je kod Muća, u mjestu Crivac, gdje je u 15:11 sati planuo požar trave i niskog raslinja koji je zahvatio oko pet hektara površine. Požar je lokaliziran u 17:30 sati, a u gašenju je sudjelovalo šest vozila i 18 vatrogasaca iz DVD-a Muć, Ružić, Zagora, Klis i Solin. Požar je u potpunosti ugašen u 20 sati.

U Vinjanima Donjim je u 15:18 sati izbio požar trave na kojem je intervenirala JVP Imotski s jednim vozilom i tri vatrogasca. Slična intervencija zabilježena je i u Glavini Donjoj u 15:36 sati.

Još jedan požar otvorenog prostora izbio je u Radeljićima u 21:27 sati, gdje su djelomično izgorjeli napušteni vinograd i trava na površini od oko 300 četvornih metara. Požar su vatrogasci JVP-a Imotski ugasili u 21:55 sati.

Kasno navečer, u 23:26 sati, vatrogasci su intervenirali i u Kamenmostu, gdje je izgorjelo oko 200 četvornih metara trave. Požar su ugasili vatrogasci JVP-a Imotski u 23:50 sati.