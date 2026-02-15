Close Menu

Vatrogasci gasili požar između zgrada, potom izvlačili vozilo

Pune ruke posla za vatrogasce

Tijekom jutra splitski vatrogasci intervenirali su u nekoliko događaja na području grada.

U 9.50 sati zaprimljena je dojava o požaru smeća između zgrada u Ulici slobode. Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s dva vozila i devet vatrogasaca, kao i članovi DVD-a Split s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ubrzo stavljen pod nadzor.

Nešto kasnije, u 11.55 sati, DVD Slatine intervenirao je zbog izvlačenja vozila iz kanala. Na intervenciji su sudjelovali s jednim vozilom i tri vatrogasca.

