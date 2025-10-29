Vatrogasci gasili požar barake u Splitu, intervenirali i zbog plina i zagorene hrane

Splitski vatrogasci imali su u utorak, 28. listopada, više intervencija na području grada, među kojima i požar napuštene drvene barake u Petravićevoj ulici.

Prema izvješću Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, tijekom dana zabilježeno je šest intervencija. Ujutro oko 7:45 vatrogasci su ispumpavali vodu iz objekta na Preradovićevu šetalištu, a nešto kasnije, u 9 sati, uklanjali su slomljene grane i pilili stablo na Meštrovićevu šetalištu.

U 12:19 otvoren je stan u Iloćkoj ulici, dok su u 14:31 intervenirali zbog zagorene hrane na štednjaku u ulici Fausta Vrančića. Navečer, oko 19 sati, građani su prijavili miris plina u Viškoj ulici, no nakon izvida nije bilo potrebe za daljnjom intervencijom.

Najozbiljniji događaj zabilježen je u 23:56, kada je planula napuštena drvena baraka u Petravićevoj ulici. Požar su gasili pripadnici JVP-a Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca.

Na području županije zabilježene su i tri intervencije: ispumpavanje vode u Trogiru, požar agregata u Labinu (Kaštela) te požar maslinika u Vrboskoj.